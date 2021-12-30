Sanal hedef oluşturuldu, mermiyle değil lazer işaretleme ile hedef vuruldu.

Görüntüler Ostim Teknik Üniversitesi'nin güvenli poligon atış sisteminden. Savunma sanayii için geliştirilen sistem, nişancılık eğitimi için kritik önem taşıyor.

"Sistemimiz gerçek atış hissi veriyor"

Sistem hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sinan Kıvrak, "Sistemimiz çalışırken gerçek atış hissi veriyor. Kokusu, dumanı, tepmesi... Hem atış melekelerinin kazanılmasını sağlarken hem de tehlikeyi ortadan kaldırmış oluyor" dedi.

Üniversite iki yıldır bu proje üzerinde çalışıyor. Amaç nişancılıkta el göz koordinasyonunu daha etkin hale getirmek ve atış yeteneklerini sağlamlaştırmak. Sistem emsallerine göre daha kullanışlı ve daha az maliyetli.

Algıladığı noktaya sanal delikler açıyor

Kurulan elektronik sistem tetik hareketine bağlı olarak titreşimi algılıyor ve ekrana lazer işaretlemesi yapıyor. Sistem algıladığı noktaya sanal delikler açıyor.

Akademisyen ve öğrencilerinin birlikte çalıştığı sistem artık hazır. Sıra sistemin Türkiye ve dünyaya tanıtılmasında.

"Fikri mülkiyet hakları için başvurularımızı yaptık"

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Fikri mülkiyet hakları için başvurularımızı yaptık. Çok yakın bir ilgi gördük ve bunu yakın bir zamanda başarıyla ticarileştiriceğimizi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Güvenli poligon atış sistemi patent çalışmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin kullanımına sunulacak.