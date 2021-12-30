Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, zaman zaman etkili olan sağanağın ardından, istinat duvarı çöktü.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Bölgeye gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanın çevresine şerit çekerek uyarı levhaları koydu.

İlçe ile kent merkezine ulaşımın sağlandığı yolun açılması için çalışmalar sürüyor.