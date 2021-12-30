Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstinat duvarı çöktü: Kırklareli-Demirköy yolu trafiğe kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanağın ardından çöken istinat duvarı yolun kapanmasına neden oldu.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, zaman zaman etkili olan sağanağın ardından, istinat duvarı çöktü.
Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Bölgeye gelen ekipler, çökmenin meydana geldiği alanın çevresine şerit çekerek uyarı levhaları koydu.
İlçe ile kent merkezine ulaşımın sağlandığı yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Sağanak Yağış
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