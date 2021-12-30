Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da öfkeli koca dehşeti: Eşinin arabasını parçaladı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir kişi, eşine kızıp park halindeki lüks otomobile zarar verdi. Olay yerinden ayrıldıktan sonra geri dönen öfkeli koca eşinin aracına bu sefer çarparak zarar verdi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Gökhan S., eşi Damla S.'ye ait park halindeki lüks otomobile kurusıkı tabancanın kabzası ile vurmaya başladı. Gökhan S. daha sonra aracın aynalarını kırıp, elleriyle tamponunu söktü.
Olay yerinden ayrılan koca, daha sonra tekrar geldi ve otomobile çarparak büyük hasar oluşturdu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gökhan S., polisler tarafından kurusıkı tabancasıyla beraber yakalandı.
Damla S.'nin, Gökhan S.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet Toplumsal Şiddet
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