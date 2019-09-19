Olay, Bağcılar'da Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Polislere direndiler

Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri iş yerini kontrol ettiklerinde düzensiz göçmenlerle karşılaştı.

Düzensiz göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile düzensiz göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.

Kaçanları mahalleli yakaladı

Düzensiz göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 düzensiz göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü.

"Gürültü koptu, aşağıya indik"

Mahalle sakini Hazım Özkara şunları söyledi:

"108 tane düzensiz göçmen buradaymış. Çantayla birileri gelip gidiyormuş. Mahalleli rahatsız olmuş, polise haber vermiş. Ben de burada oturuyordum. Gürültü koptu indik, geldik. Göçmenleri dışarıya çıkartmaya çalışmış polis, içeriye çekmeye çalışmışlar polisleri. Diğer polisler gelince ortalık karıştı. Mahalle sakinleri yardımcı oldu polise, sonra kamyona bindirip götürdüler."

Kaynak: DHA