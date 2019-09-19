Komutları dikkatle dinliyor, her talimatı başarıyla yerine getiriyorlar.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında doğan yavrular özenle büyütülüyor, eğitimler disiplinle veriliyor.

Taburda eğitim alan köpekler Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi sınır ötesi operasyonlarda büyük başarı elde ediyor. Buldukları mayın ve bombalarda can kaybının önüne geçiyor.

7 farklı branşta köpek eğitiliyor

Merkezde, yerli ve yabancı 12 köpek ırkı yetiştiriliyor.

Tabur Komutanı Yarbay Melih Sayın, "Taburumuzda 7 farklı branşta köpek eğitilmektedir. Devriye, arama-kurtarma, takip, keşif, bomba arama, narkotik madde ve mayın arama köpekleridir." dedi.

Yerli köpek cinsleri, devriye görevlerindeki başarılarıyla öne çıkıyor.

Üsteğmen Hasan Zafer Şafak, "Türk çoban köpeği, Kars çoban köpeği, Malaklı çoban köpeği, Akbaş çoban köpeği devriye maksatlı kullanılmakta olup Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kritik bina ve tesislerin korunması amacıyla kullanılmaktadır." diye konuştu.

TSK'nın göz bebeği "Zerdava"

Trabzon'a özgü av-çoban köpeği "Zerdava" da aklı, gücü ve çevikliğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin dikkatini çekti. 2017 yılından bu yana arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan ilk yerli köpek oldu.

Haber: Huzeyfe Özdemir