Türkiye
Hakkari'de ikna edilen terörist teslim oldu18 Eylül 2019 Çarşamba 20:42 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:34
Hakkari'de emniyet müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terör örgütü PKK Hakkari