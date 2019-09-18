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İstanbul'da 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi18 Eylül 2019 Çarşamba 21:14 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:46
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü ve 250 ton işlenmemiş tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
[İstanbul'da satışa hazır halde 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. El konulan malzemeler emniyete götürüldü. Fotoğraf: DHA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanının 2 katında sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı bilgisini aldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu adrese düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü, 250 ton işlenmemiş tütün ile çok miktarda aroma ve imalatta kullanılan maddeler ele geçirildi.
Operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler, bir kamyona yükletilerek emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul kaçak nargile tütünü tütün gözaltı