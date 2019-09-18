Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişinin şüpheli paket bıraktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede pakette patlayıcı olduğu tespit edildi.

Daha sonra paketin yanına fünye yerleştiren ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Patlayıcı parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA