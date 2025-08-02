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Türkiye
AA 02.08.2025 06:41

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
[Fotograf: AA]

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadı.

Ailesiyle Danimarka'ya dönen Rafet Soykök, gazetecilere, Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Sevdiklerini geride bırakarak çalıştıkları ülkeye döndüklerini anlatan Soykök, "En çok hasret yaşıyoruz. Gelirken heyecanlı oluyoruz, dönüşte ağlayarak gidiyoruz. 11 ay çalışıp tekrar izne çıkmak için bekleyeceğiz." dedi.

Avusturya'ya dönen Kani Yağız ise tatilin hızlı geçtiğini ifade etti.

Dönüş yolunun her zaman hüzünlü olduğunu vurgulayan Yağız, "Ailemizin hayır duasını aldık. İnşallah sağ salim geri döneceğiz. Gurbette yaşamak zor, orada yabancıyız. Tabii ekmeğimizin peşindeyiz. Türkler olarak tuttuğumuzu koparıyoruz, bununla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Almanya'ya dönen Ali Yıldız da Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ayaklarımız geri geri gidiyor. Dönüş yolunda hüzün yaşıyoruz. Uzun yıllardır Türkiye'ye dönmeyi istiyorum ama çocukların okulları var." ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

 Emniyet Müdürü Karaburun gurbetçileri bilgilendirdi

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, dönüş yoluna geçen gurbetçilerle sohbet edip yaşayabilecekleri aksaklıklara karşı arayacakları iletişim numaraları ve trafikle ilgili uyarıların bulunduğu broşürleri dağıttı.

Gurbetçilere hayırlı yolculuklar dileyen Karaburun, Türk polisinin gurbetçilere gerekli desteği vermek için Sırbistan ve Macaristan'daki sınır kapılarında da görev yaptığını ifade etti.

Karaburun, gurbetçi sezonunda dönüş yoğunluğunun başladığını söyledi.

Gurbetçilere en iyi hizmeti vermek için emniyet personelinin görev başında olduğunu belirten Karaburun, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmeleri birinci önceliğimiz. Onların yol güzergahında, ihtiyaç duyacakları acil durumlarda arayabilecekleri temsilciliklerimizin numaralarını içeren broşür bastırdık. Herkese güvenli ve sağlıklı bir yolculuk diliyoruz. Onları yine bekliyoruz. Gurbetçiler vatanı özlüyor, biz de gurbetçilerimizi özlüyoruz. Onlara hizmet vermek Edirne Emniyet Müdürlüğü için bir gurur."

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