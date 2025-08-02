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Türkiye
AA 02.08.2025 05:36

Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: AA]

Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde Tuğba Akpınar yönetimindeki otomobil ile İsmail S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü ve kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akpınar kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada hafif yaralanan sürücü İsmail S, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki kardeşin cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sürücü İsmail S, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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