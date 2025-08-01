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Türkiye
AA 01.08.2025 23:06

İzmir'de bazı bölgelerde 6 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını belirtti.

İzmir'de bazı bölgelerde 6 saatlik su kesintisi uygulanacak

Su Kurulundan yapılan açıklamada, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Kentte içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu dile getirilen açıklamada, yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığının tespit edildiği vurgulandı.

İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi.

Bu kapsamda, su tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgelerin, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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İzmir Kuraklık Su Kesintisi
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