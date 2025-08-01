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Türkiye
AA 01.08.2025 22:54

Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, bugün termometreler 14 ilde 40 derecenin üzerinde görüldü.

Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine kademeli olarak düşecek.

Ağustos ayının ilk gününde sıcaklıklar 14 ilde 40 ile 45,4 derece aralığında seyretti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesinde 45,4 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Mardin'in Dargeçit ilçesi 44,9 derece ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 44,4 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İl/İlçe Sıcaklık
Siirt, Kurtalan 45,4
Şırnak, Silopi 45,4
Mardin, Dargeçit 44,9
Diyarbakır, Silvan 44,4
Batman, Beşiri 44,3
Elazığ, Keban 43,8
Malatya, Yazıhan 43,7
Bingöl, Genç 42,4
Erzincan, Kemaliye 42,1
Gaziantep, Karkamış 41,9
Tunceli il merkezi 41,7
Adıyaman, Besni 41,5
Şanlıurfa, Birecik 41,5
Muş il merkezi 40,2
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