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Türkiye
AA 02.08.2025 01:54

İstanbul'da 16 zincirleme araç kazaya karıştı

TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da 16 zincirleme araç kazaya karıştı
[Fotograf: AA]

5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

İstanbul'da 16 zincirleme araç kazaya karıştı

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.

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