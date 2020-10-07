Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 116 bin 608 test yapıldı, 1581 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 56 kişi hayatını kaybederken, 1355 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 11 milyon 160 bin 946, toplam hasta sayısı 329 bin 138, toplam vefat sayısı 8 bin 609, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, ağır hasta sayısı 1411, toplam iyileşen hasta sayısı 288 bin 954 oldu.

"Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım."