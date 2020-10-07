İş insanı Jak Kamhi 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi sonrası iş hayatına başladı.

Hayatı boyunca bir çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürüttü.

