Haber Giriş: Kaynak: AA
Hız ihlali yapan 45 bin 482 sürücüye ceza
Trafik polislerinin ülke genelinde 3 gün boyunca yaptığı denetimde, 45 bin 482 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 3, 4 ve 5 Ekim'de ülke genelinde radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.
Ekiplerce denetlenen 64 bin 538 araç/sürücüden hız ihlali yaptığı tespit edilen 45 bin 482'si hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Trafik polisleri hız denetimi Emniyet Genel MüdürlüğüSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 18:37
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