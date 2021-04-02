Yangın, saat 17.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi Bilge Sokak'ta bulunan bir iş yerinde çıktı.

Medikal malzeme deposu olarak kullanılan iki katlı bodrumda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman çıkan bodrum katına inmek için uzun süre uğraştı.

4 saat süren çalışmaların sonunda yangın söndürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.