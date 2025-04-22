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Türkiye
DHA 22.04.2025 03:49

Güngören'de 6 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Güngören'de 6 katlı bir bina, kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi.

Güngören'de 6 katlı bina tahliye edildi

Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Güngören'de 6 katlı bina tahliye edildi

Ekipler detaylı inceleme yapacak

Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

Güngören'de 6 katlı bina tahliye edildi

Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi. 

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