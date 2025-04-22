Güngören'de 6 katlı bina tahliye edildi

Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekipler detaylı inceleme yapacak

Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.