Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.04.2025 00:42

Adana'da yangın: 1 ölü

Adana'da yangın çıkan apartman dairesinde bir kişinin cesedi bulundu.

Adana'da yangın: 1 ölü

Merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahalesi sırasında bina kontrollü olarak tahliye edildi.

Adana'da yangın: 1 ölü

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonrası dairede araştırma yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı belirtilen Mustafa Özkan'ın cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkan'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Adana Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Hitler'in doğum gününde Stockholm otoyol girişinde Nazi bayrağı dalgalandı
00:16
Almanya'daki bir festivalde atlıkarınca kazası meydana geldi
00:12
Hamas, Batı Şeria'da Gazze'ye destek gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulundu
23:34
Yemen'deki Husiler: ABD, Hudeyde ile Marib illerine 27 hava saldırısı düzenledi
22:52
Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 tutuklama
22:38
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere sıcak yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ