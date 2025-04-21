Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin 4 tutuklama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F.'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. hakkında soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İşletme sahipleri E.F. ve H.D. ile elektrikçi S.A. ve İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

4 kişinin tedavisi devam ediyor

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavisi sürenleri ziyaret etti.

Bulut, yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, "Çok şükür, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu görmek hepimizi rahatlattı" ifadelerine yer verdi.