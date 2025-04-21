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Türkiye
AA 21.04.2025 21:00

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 586'ya yükseldi

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 586'ya yükseldi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 586'ya yükseldi

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 586'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

"Narkokapan-Ankara Operasyonu" çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, başka suçlardan tutuklu bulunan şüphelilerin işlemlerinin ise bu hafta yapılacağı öğrenildi.

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