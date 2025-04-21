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Türkiye
TRT Haber 21.04.2025 20:31

Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,43 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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