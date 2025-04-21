"Kamu Kurumları Terim Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

TDK'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in yanı sıra Türk Dil Kurumu Terim Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Osman Mert, terim bilimi çalışmalarının son zamanlarda ivme kazandığını belirtti.

????Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen “Kamu Kurumları Terim Koordinasyon Kurulu Toplantısı” 21 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da yapıldı.



???? https://t.co/YUelck3UtH pic.twitter.com/BUJjfkB2N4 — Türk Dil Kurumu (@TDK_govtr) April 21, 2025

Türk dünyasında ortak alfabe ve terim konusuna değinen Mert, bunların Türk dünyasının bilimsel ve kültürel iletişiminin gelişmesi için önemli olduğunu, TDK olarak çalışmalara her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 farklı kurumdan 50'nin üzerinde katılımcının yer aldığı toplantıda "Dil ve Terminoloji Politikaları", "ISO 29383 Terminoloji Politikaları-Geliştirilmesi ve Uygulanması", "Standardın Hedef Grupları, Dil Planlanması", "Terminoloji Politikası ve Planlanması", "Terminoloji Planlanmasının Aşamaları, Kurumlarda Terminoloji Çalışması, Terminoloji Çalışmasından Kimler Yararlanır?, Hangi Birimler Yararlanır?" ve "Ulusal Terim Bankası" konuları ele alındı.​​​​​​​