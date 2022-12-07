Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Ege kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]
İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği, kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Etiketler: Ege Bölgesi Sağanak Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Son Haberler
- 17:31
- 17:26
- 17:06
- 17:05
- 17:03
Sıradaki Haber
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz