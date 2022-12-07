Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir'in güneyi ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği, kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi.