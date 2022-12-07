Ankara istikametinde ilerleyen Özgür Aslantaş'ın kullandığı minibüsün motor kısmı alev aldı.

Seyrantepe mevkisinde aracını emniyet şeridine çeken ve itfaiyeye haber veren sürücüye yoldan geçenler yardım ederek, alevlere yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen polis bölgede tedbir alırken, itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmasında bulundu.

Motoru ve kaputu yanarak kullanılamaz hale gelen minibüs, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Yangın sebebiyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.