Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'te freni arızalanan kamyonun çarptığı çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
Yavuzlar Mahallesi'nde Ahmet Günsever'in kullandığı kömür yüklü kamyonun seyir halindeyken freni arızalandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek Beyaz Koyun Sokak'a giren kamyon, önce elektrik diğerine, çevredeki bir binaya, park halindeki hafif ticari araç ile sokakta oynayan çocuklara çarptı.
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Abdulkerim Hac Hamod, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada, kamyon sürücüsünün yanı sıra 11 yaşındaki Yusuf Hac Hamod yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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