Maltepe'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engelledi. Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra gençlerden biri ise, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak tehlike saçtı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olaya karışan Y. Ş., A. Y., F. Ç. isimli şahısları tespit ederek yakaladı.

Öte yandan şahıslara Trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 125, Drift yapmaktan ise 9 bin 125 TL toplam toplam 18 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.