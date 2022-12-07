Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtılar
Maltepe’de asker eğlencesinde araçlarla konvoy yapıldığı esnada konvoydakilerden birisi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engelledi. Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra gençlerden biri ise, elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açarak tehlike saçtı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olaya karışan Y. Ş., A. Y., F. Ç. isimli şahısları tespit ederek yakaladı.
Öte yandan şahıslara Trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 125, Drift yapmaktan ise 9 bin 125 TL toplam toplam 18 bin 250 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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