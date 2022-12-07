Dün oyuncu Soykök'ün Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı Caddesi'nde otomobil, 2 kişiye çarptı.

Biri hafif olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın, yürüyen iki kişiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durduğu görülüyor.