Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aracıyla yayaların arasına daldı
Oyuncu Ayten Soykök, İstanbul Taksim'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Caddedeki yayaların arasına daldı, kazada iki kişi yaralandı.
Dün oyuncu Soykök'ün Kuloğlu Mahallesi Turnacıbaşı Caddesi'nde otomobil, 2 kişiye çarptı.
Biri hafif olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın, yürüyen iki kişiye çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durduğu görülüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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