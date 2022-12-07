Diyarbakır Anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Yıllardır haber alamadıkları çocuklarını hasretle bekliyorlar.

HDP il binası önündeki eyleme 2 aile daha katıldı. Erzurumlu Celal Karakaya, kandırılıp dağa kaçırılan kızı Bahar için; Diyarbakırlı Hülya Kızılay ise kızı Rojin için oturma eylemi başlattı.

HDP'yi sorumlu tutan Celal Karakaya, "Benim kızım Bahar, 8 senedir gitmiş. Kandırmış, götürmüş. Nerede olduğunu da ben bilmiyorum. Yani ben kızımın gelmesini istiyorum. Buradan kızıma sesleniyorum. Onu annesi, babası, kız kardeşleri, kardeşleri her gün onu bekliyor. Ben istiyorum kızım gelsin." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinde aile sayısı 337'ye yükseldi. 3 Eylül 2019'dan bu yana süren eylemde ailelerden 39'u çocuklarına kavuştu.