Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma su altı arama kurtarma dalgıçlarının yer aldığı çalışmalarda, kameralı su altı robotları da kullanılıyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Deniz Kuvvetleri ve jandarma su altı arama kurtarma personelinden oluşan 40 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpeklerle yürüttüğü çalışmalarda Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Gülistan Doku'nun son görüntüleri

Çalışmalar devam ederken Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı.

Pertek kara yolunda ilerleyen bir kişi, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, genç kızın son telefon sinyalinin alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde oturan bir kişi bulunuyor.

Gülistan olduğu iddia edilen kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: TRT Haber, AA