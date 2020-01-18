Çanakkale Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç'a, 8 Aralık 2019 tarihinde, Lapseki ilçesi girişinde kırmızı ışıkta geçtiği için 286 TL trafik cezası kesildi.

Ramazan Koç’un kırmızı ışıkta geçtiği kameralara yansıdı. Trafik Kural İhlali Tespit Formu ile ceza makbuzu, Ramazan Koç’a tebliğ edildi.

46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesildi

1974 yılında ehliyet alan ve 46 yıl sonra ilk kez trafik cezası kesilen Ramazan Koç, "Lapseki ilçe girişinde ışıklarda sarı yanarken geçtiğim anda kırmızı ışığa yakalandım. Ardından bu trafik cezası geldi. Bu yüzden suç bende, 1974 yılında ehliyet aldım. 75 yaşındayım ve ilk cezamı yedim. Gelen trafik cezasını ödedim. Ardından bu cezayı hatıra kalsın diye çerçeveletip, evin odasına astım. Ara sıra yediğim trafik cezasına bakıyorum. Kulağıma küpe oluyor" dedi.

Kaynak: DHA