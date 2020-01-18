2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobil geçen yıl 27 Aralık tarihinde Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Yurt içinde ve yurt dışında tüm dikkatleri üzerine çeken yerli elektrikli otomobile ilgi yoğun. Aracın seri üretim çalışmaları sürüyor.

5 yıldız alacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, Twitter sayfasında, yerli otomobilin Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacağı açıklandı.

Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak #TürkiyeninOtomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/BrUcZWalOZ — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 17, 2020

Paylaşımda, "Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak Türkiyenin Otomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: TRT Haber