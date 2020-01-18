Türkiye'nin Otomobili güvenlikten de ödün vermeyecek18 Ocak 2020 Cumartesi 10:09 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 10:38
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili'nin güvenlik sistemlerinin yer aldığı yeni bir video paylaşıldı.
2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobil geçen yıl 27 Aralık tarihinde Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
Yurt içinde ve yurt dışında tüm dikkatleri üzerine çeken yerli elektrikli otomobile ilgi yoğun. Aracın seri üretim çalışmaları sürüyor.
5 yıldız alacak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, Twitter sayfasında, yerli otomobilin Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacağı açıklandı.
Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak #TürkiyeninOtomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/BrUcZWalOZ— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 17, 2020
Paylaşımda, "Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak Türkiyenin Otomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: TRT Haber