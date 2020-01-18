Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sosyal tesislerde alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 17,50-22 ya da 26,50 lira, konaklama bedeli olarak 7,50-9 ya da 10 lira ödeyecek. 1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 12-13 lira olarak uygulanacak.

Konut veya bağımsız bölümünde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,50 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,50 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 6,50 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 13 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurları ve diğer kamu personelinin her bir çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 240 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili olacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saat süreyle yararlanmanın bedeli olarak da kişi başına en az 16,50 lira ödenecek.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA