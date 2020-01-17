Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda akşam seansı dönemi başlıyor.

Normal seansta sürekli müzayede işlemleri saat 18.15'te sona eriyor. Artık saat 19.00'da akşam seansı başlayacak. Seansta işlemler saat 23.00'e kadar sürecek.

INVESTAZ e-Yatırım Birim Müdürü Mehmet Arın, bu sayede uluslararası piyasalardaki gelişmelerin takip edilebileceğini, gelişmelere yurt içindeki piyasada işlem yapmak isteyen yatırımcıların anlık tepki verebileceğini söyledi.

"Oldukça önemli bir gelişme"

Akşam seansı ilk etapta endeks vadeli işlem sözleşmelerini kapsayacak. Bu sözleşmeler, bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olacak.

Arın, bunun bir test aşaması olarak düşünülebileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Tamamen sistem oturduktan sonra yeni kontratların devreye alınmasıyla beraber hem işlem hacmi açısından hem de yatırımcıların akşam saatlerinde işlem yapabilme imkanları açısından oldukça önemli bir gelişme."

Yatırımcılar daha etkin risk yönetimi yapabilecek

Uluslararası piyasalarla aynı anda açık olan süre uzayacak. Böylece yatırımcılar daha etkin risk yönetimi yapabilecek.

Mehmet Arın, "Özellikle bundan sonraki dönemde hem altın hem döviz kontratlarının eklenmesi ve diğer ürünlerin dahil edilmesiyle birlikte riskten kaçınmak isteyen ya da risk almak istemeyen yatırımcıların işlem yapmalarını kolaylaştıracak bir uygulama" dedi.

Uzmanlar, uygulamanın tüm güne yayılabileceğini düşünüyor. Böylece yabancı yatırımcıların da Türkiye'de işlem yapmayı tercih edebilecekleri belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber