29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı, 16 Ocak'a kadar toplam 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Kısa sürede önemli başarılara imza atan İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından garanti edilen 233,1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirini aştı.

Havalimanı işletmecisi İGA, 22,4 milyon euro ek ödeme yapacak.

Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne kira dışında ek bir ödeme yapmış olacak.

Kaynak: TRT Haber