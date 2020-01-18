Borsa İstanbul'da rekorlar haftası18 Ocak 2020 Cumartesi 07:17 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 07:24
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü kapanış rekorunu 121.474,75 puana taşıdı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ise ortalama yüzde 2,37 yükseliş kaydetti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,39 değer kazancıyla 121.474,75 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 121.474,75 puana taşıdı.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ise ortalama yüzde 2,37 yükseliş kaydetti.
Borsa İstanbul'da akşam seansı başlıyor
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda akşam seansı dönemi başlıyor.
Normal seansta sürekli müzayede işlemleri saat 18.15'te sona eriyor. Artık saat 19.00'da akşam seansı başlayacak. Seansta işlemler saat 23.00'e kadar sürecek.
Kaynak: TRT Haber