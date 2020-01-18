Piyasaya sahte 1 milyon 750 bin dolar sürmeye çalışan çete çökertildi18 Ocak 2020 Cumartesi 10:32 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:08
Hatay İskenderun'da, sahte 1 milyon 750 bin dolar ve 300 bin Türk lirasını piyasaya düşük kur vaadiyle iş insanlarına satmaya çalışan 13 kişi gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düşük kur üzerinden sahte dolar piyasaya sürmek isteyen bir çeteyi takibe aldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.
10 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 milyon 750 bin sahte dolar, sahte 300 bin Türk lirası ile gerçek olduğu saptanan 50 bin Euro, 2 para sayma makinası, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Sahte dolarları düşük kur üzerinden iş insanlarına satmaya çalışan çete üyeleri, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u tutuklanırken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA