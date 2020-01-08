Prim borcu olan Bağkurlular ile genel sağlık sigortası prim borcu olanlara sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek.

Prim borcu olanlar 2020 yılının sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almayı sürdürecek.

Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prim borcu olanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre, 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti.

Kaynak: TRT Haber