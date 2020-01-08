Mersin Çamlıyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 8 Ocak Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.

Eskişehir

Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık'taki ilk ve orta dereceli okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.

Çanakkale Biga'da da taşımalı eğitime kar engeli

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerdeki taşımalı eğitime kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün ara verildi.

Kaynak: AA