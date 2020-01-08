Eğitime kar engeli08 Ocak 2020 Çarşamba 08:50 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:07
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.
Mersin Çamlıyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 8 Ocak Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.
Eskişehir
Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir'in İnönü, Seyitgazi ve Mihalıççık'taki ilk ve orta dereceli okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayıldı.
Çanakkale Biga'da da taşımalı eğitime kar engeli
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerdeki taşımalı eğitime kar yağışı ve fırtına nedeniyle bugün ara verildi.
Kaynak: AA