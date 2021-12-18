Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gözaltına alınırken vurularak yaralandı
Ankara'ın Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş açan bir kişi polisin gözaltına aldığı sırada husumetlisi tarafından vurularak yaralandı.
Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesindeki Kartal Sokakta, S.A. havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara
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