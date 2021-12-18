Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesindeki Kartal Sokakta, S.A. havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.