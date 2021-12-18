Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili açıklarında mobil radar ile yaptığı kontrollerde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Ekipler, bottaki 31 yabancı uyrukluyu yakaladı. Aynı bölgede 19 düzensiz göçmen daha yakalandı.
Karaya çıkarılan toplam 50 düzensiz göçmen, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik İzmir
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