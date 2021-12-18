Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili açıklarında mobil radar ile yaptığı kontrollerde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, bottaki 31 yabancı uyrukluyu yakaladı. Aynı bölgede 19 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 50 düzensiz göçmen, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.