Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hastanenin kantininde silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da hastanenin kantininde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
Gazi Devlet Hastanesi'nin kantininde oturan Emrah K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Başından ağır yaralanan Kasap, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Samsun
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