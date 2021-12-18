Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 02:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin çoğu iptal edildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya sadece sabah feribot seferi düzenlenecek.
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, adalar seferlerinin çoğunun iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Kabatepe - Gökçeada hattında, bugün sabah 05.00 ve 07.00 saatleri dışında sefer düzenlenmeyecek.
Geyikli - Bozcaada hattında ise sadece saat 07.00 ve 08.00 seferleri gerçekleştirilecek.
Etiketler: Çanakkale Deniz Otobüsü
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