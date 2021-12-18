Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, adalar seferlerinin çoğunun iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Kabatepe - Gökçeada hattında, bugün sabah 05.00 ve 07.00 saatleri dışında sefer düzenlenmeyecek.

Geyikli - Bozcaada hattında ise sadece saat 07.00 ve 08.00 seferleri gerçekleştirilecek.