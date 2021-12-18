Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 05:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat’ta kereste fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ta bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.
Erbaa'da palet üretimi yapan Mustafa Güleç'e ait kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Erbaa, Niksar, Taşova itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Fabrikada büyük çapta hasarın meydana geldiği yangın sonucu soruşturma başlatıldı.
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