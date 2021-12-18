Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin COVID-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni, Erzincan ve Erzurum'dan sonra Kars'a ulaştı.

Kars Tren Garı'ndan bugün yolcularını alan Turistik Doğu Ekspresi, saat 22.20'de Kars'tan Ankara'ya hareket etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler kentten giden ilk treni uğurladı.

Özer, yaptığı açıklamada, treni dün karşıladıklarını anımsatarak, "Ankara'dan dün Kars'a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars'tan Ankara'ya treni uğurladık. Bu Kars ve bölge için onur kaynağı, haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.