Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Görme engelli Bager, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için piyano çaldı
Muş’ta yaşayan görme engelli Bager Çalışcı, lale tarlasında piyano çalarak hayalini gerçekleştirdi. Çaldığı eseri de sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan etti.
Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, hayalini kurduğu lale tarlasında piyano çaldı.
'Kusursuz kulak' olarak bilinen 9 yaşındaki Bager, çaldığı eseri de sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan ettiğini söyledi.
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