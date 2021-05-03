Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, hayalini kurduğu lale tarlasında piyano çaldı.

'Kusursuz kulak' olarak bilinen 9 yaşındaki Bager, çaldığı eseri de sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine armağan ettiğini söyledi.

