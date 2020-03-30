Haber Giriş: Kaynak: AA
Göksu Deltası'ndaki yangın söndü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle müdahale edilemeyen yangın söndü.
Çok sayıda kuş ve bitki türünü barındıran Mersin'deki Göksu Deltası'nda dün başlayan yangın, arazinin bataklık olması yüzünden müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.
Deltadaki alevler, sabah saatlerinde söndü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: yangın Mersin Göksu DeltasıSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:38
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