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Van'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı
Van'ın Başkale ilçesindeki Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesinin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.
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