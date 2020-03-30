Van Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Daha öncede Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesinin Çemik ve Tellikaya mezraları karantinaya alınmıştı.