Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da koronavirüs testinden kaçan kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, bir kadın rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede koronavirüs testi yapılmasına karar verilince kaçtı. Kadın, polis ekiplerince yakalanıp tekrar hasteneye götürüldü.
Rahatsızlığı bulunan bir kadın Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakınıyla geldi. Burada, COVID-19 testi yapılmasına karar verilince, hastaneden çıkıp yakınıyla geldiği araca binerek kaçtı.
Hastane çalışanlarının ihbarıyla kentin çeşitli noktalarında önlem alan polis, kadının bulunduğu aracı Şehitler Bulvarı ile Adnan Kahveci Bulvarı'nın kesiştiği noktada durdurdu.
Koruyucu maske ve eldiven takan polisler, kadın ve yanındaki kişinin araçtan inmesine engel olup bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.
Özel kıyafetler ve koruyucu ekipmanlarıyla gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla hastaneye götürdü.
Etiketler: koronavirüs testi kaçan kadın hastane covid-19 AdanaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:24
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