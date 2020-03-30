Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin sağlık personeli alımı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu

Koca “Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca “ Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

Tercihler ne zaman yapılacak?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve ÖSYM’nin internet sitesinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı yapacak

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.